Названы имена советников губернатора на общественных началах

14.12.2020 | 12:11

В Пензенской области назначили советников губернатора на общественных началах. Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря, из публикации в Telegram-канале регионального правительства.

По вопросам социально-экономического развития советниками стали Сергей Папшев, Юрий Агапов, Камиль Девликамов, Борис Дрякин, Анатолий Овчаренко, Светлана Пинишина, Александр Черницов.

По вопросам здравоохранения Ивана Белозерцева будут консультировать Александр Митрошин и Владлен Базылев.

Советником по вопросам создания условий жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья назначен Роман Амстиславский, по вопросам развития строительной отрасли - Александр Еремкин.