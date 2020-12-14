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Политика

Названы имена советников губернатора на общественных началах

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В Пензенской области назначили советников губернатора на общественных началах. Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря, из публикации в Telegram-канале регионального правительства.

По вопросам социально-экономического развития советниками стали Сергей Папшев, Юрий Агапов, Камиль Девликамов, Борис Дрякин, Анатолий Овчаренко, Светлана Пинишина, Александр Черницов.

По вопросам здравоохранения Ивана Белозерцева будут консультировать Александр Митрошин и Владлен Базылев.

Советником по вопросам создания условий жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья назначен Роман Амстиславский, по вопросам развития строительной отрасли - Александр Еремкин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Амстиловский всё-таки пролез.

Гость||

без мыла?

Гость||

Команда.

Гость||

Давно пора, чтобы дров не наломать, а то и так пошли не грамотные решения, стыдно

Гость||

Черницова с Белозерцевым поменять местами

Гость||

На возраст советников всё внимание

Гость||

Все советники с ограниченными возможностями.

Гость||

Оторопь берет!

Гость||

Без Дрякина нельзя, заветы Кузмича соблюдает!

Гость||

Пинишина разве живая.

Гость||

14.12.2020 12:29|

Черницова с Белозерцевым поменять местами

Как не садитесь в музыканты не годитесь. Баснописец Крылов.

Гость||

вот пинишина да, советник так советник!!! мозги еще варят?

Гость||

Каков поп Белозерцев, таков и приход.

Гость||

Гость писал(a):

Пинишина разве живая.
они же вечные

Гость||

14.12.2020 13:14|

Гость писал(a):

Пинишина разве живая.

они же вечные

Обнулённые точнее

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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