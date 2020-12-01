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Политика

Иван Белозерцев проведет прямую линию с жителями Пензенской области

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В субботу, 12 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проведет прямую линию с жителями региона. Общение будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в соцсетях.

В пресс-службе кабмина пояснили, что вопросы можно задавать уже сейчас. Их принимают:

- на электронную почту vopros058@bk.ru;

- в мессенджерах Viber и WhatsApp (номер +79273642400);

- по телефону 595-318 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00);

- в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте pnzreg.ru.

При отправке обращения онлайн гражданин должен указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты. Анонимные вопросы рассматриваться не будут.

«Обратившийся может приложить к своему вопросу документы и материалы в электронной форме или отправить их копии в обычном письме», - пояснили в пресс-службе правительства.

Эта прямая линия будет для Белозерцева пятой. В 2019-м году ее провели в сентябре. Общение длилось два часа.

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Гость||

Опять сплошная показуха. Сколько можно. Лучше бы просто отсиживался молча.

Гость||

Воду в ступе будут толочь .ничего нового и конкретного..одно меканье и беканье.

Гость||

Велика к нему народная любовь.

Имя: Гость
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