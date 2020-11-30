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Политика

Иван Белозерцев раздал наказы вошедшим в состав правительства

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Особой интриги относительно состава правительства Пензенской области не было. На заседании, где планировали озвучить имена глав министерств и комитетов, журналисты сразу увидели вокруг только знакомые лица и поняли: серьезных кадровых перестановок не будет. Это подтвердил губернатор.

«За последние 5 лет правительству Пензенской области удалось немало сделать по социально-экономическому развитию нашего региона. Несмотря на то что нам пришлось работать в условиях экономических санкций, область по основным макроэкономическим показателям в целом успешно развивалась», - рассказал Иван Белозерцев.

Новое правительство региона теперь выглядит так. Вице-губернатором остается Лариса Рябихина, председателем - Николай Симонов, дальше идут его заместители: Виктор Кувайцев, Олег Ягов, Валерий Савин, Юрий Денисов, Валерий Беспалов, Дмитрий Семенов, Денис Бубнов.

Новое лицо здесь Вячеслав Космачев, ранее являвшийся главным врачом областной больницы имени Бурденко, он будет курировать медицину. Покинул пост в связи с переходом на другую работу Василий Трохин, бывший зампредом.

Министры и руководители разных комитетов за редким исключением сохранили свои кресла. Ушли Лариса Кривозубова, начальник управления ЗАГС (исполняющей обязанности назначена Юлия Петрова), и Николай Сармин, возглавлявший управление общественной безопасности.

Иван Белозерцев обратился к вновь назначенным.

«Кто будет пробуксовывать, у кого будут проблемы в личном плане, в работе, тот может долго не проработать. Все зависит от вас», - заявил глава региона.

Каждый из тех, кто вошел в состав правительства Пензенской области, получил от губернатора наказ, в каких направлениях следует работать дальше.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

посмотрите,какие довольные.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новое лицо здесь Вячеслав Космачев, ранее являвшийся главным врачом областной больницы имени Бурденко, он будет курировать медицину
Теперь всё...

Гость||

Вперед, к новым свершениям и успехам,на благо губернии и народа!

Гость||

Продолжаем делать липовые отчетики

Гость||

А где наказ не врать и не воровать? Ну да, это же для данной системы неактуально.

Гость||

Кто-то по 20 лет на одном месте,а эти чем хуже? Пусть будут,проверенные,свои.

Гость||

Нда, победы не видать

Гость||

Смехопонорама.

Имя: Гость
Комментарий:

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