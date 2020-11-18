Партия «Новые люди» открыла отделение в Пензенской области

18.11.2020 | 15:53

В преддверии выборов в Госдуму в 2021 году в Пензенской области начала свою деятельность партия «Новые люди». Об этом сообщил руководитель ее регионального штаба Алексей Блюдин.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Сурский край. По словам лидера партии Алексея Нечаева, в 2021 году «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

«Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше», - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

«Региональный штаб партии «Новые люди» в Пензе открылся в октябре. За месяц работы активисты провели ряд социальных акций, открыли коворкинг «Новое пространство», где еженедельно проходят образовательные политические мероприятия, обсуждаются и реализуются социальные инициативы партийцев», - рассказал Алексей Блюдин.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года она прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8%, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Штаб партии «Новые люди» в Пензе открылся по адресу: улица Лозицкой, 1, тел. 8-965-235-44-42. О текущих проектах в регионе «Новые люди» рассказывают в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/newpeoplepnz).