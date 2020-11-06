Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|10:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Первым зампрокурора Пензенской области стал уроженец Ульяновска

Печать

Первым заместителем прокурора Пензенской области стал старший советник юстиции Владимир Викторович Громов.

Соответствующий приказ подписал 29 октября Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Владимир Громов родился в 1979 году. Согласно информации прокуратуры Засвияжского района г. Ульяновска (в настоящее время страница удалена, но ее копия сохранена в кеше «Яндекса»), в 2001 году он окончил юридический факультет Ульяновского государственного университета и прошел службу в Вооруженных силах РФ.

В органах прокуратуры работает с 2002 года. Начинал с должности помощника прокурора, спустя два года стал заместителем прокурора Ульяновского района. Затем по очереди руководил несколькими районными прокуратурами в Ульяновской области.

Громов женат, воспитывает двоих детей.

В настоящее время у прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой есть еще два заместителя - Роман Сигаев и Олег Световой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ulproc.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте