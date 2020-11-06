Первым зампрокурора Пензенской области стал уроженец Ульяновска

06.11.2020 | 08:59

Первым заместителем прокурора Пензенской области стал старший советник юстиции Владимир Викторович Громов.

Соответствующий приказ подписал 29 октября Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Владимир Громов родился в 1979 году. Согласно информации прокуратуры Засвияжского района г. Ульяновска (в настоящее время страница удалена, но ее копия сохранена в кеше «Яндекса»), в 2001 году он окончил юридический факультет Ульяновского государственного университета и прошел службу в Вооруженных силах РФ.

В органах прокуратуры работает с 2002 года. Начинал с должности помощника прокурора, спустя два года стал заместителем прокурора Ульяновского района. Затем по очереди руководил несколькими районными прокуратурами в Ульяновской области.

Громов женат, воспитывает двоих детей.

В настоящее время у прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой есть еще два заместителя - Роман Сигаев и Олег Световой.