На выборах губернатора проголосовали более 43% избирателей

13.09.2020 | 11:54

В Пензенской области продолжается голосование на выборах губернатора и довыборах в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

По данным на 10:00 воскресенья, 13 сентября (то есть за два дня досрочного голосования и два часа работы избирательных участков в основной день), за кандидатов на пост главы региона проголосовали 452 840 человек (это чуть более 43% избирателей).

Как уточнил заместитель председателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин, по данным на 11:50 13 сентября не подсчитана явка в одной из самых крупных избирательных комиссий - Октябрьской. После обработки этих данных показатели должны измениться.

Самый высокий показатель (80,67%) зарегистрирован в Шемышейском районе. За отметку 75% также перевалили Лопатинский и Неверкинский. Низкая явка (чуть более 23%) - в Заречном и в Ленинском районе Пензы.

Кроме того, не подсчитано число избирателей, которые проголосовали в 147-м Лермонтовском одномандатном округе за кандидатов в депутаты Госдумы.

Всего в Пензенской области работает 1 085 избирательных участков. В 19 районах также проходят выборы в местные представительные органы власти. Подсчет голосов начнется в 20:00 - после закрытия участков.