Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:37
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Политика

Детским омбудсменом в Пензенской области осталась Елена Столярова

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В пятницу, 28 августа, депутаты регионального парламента переназначили Елену Столярову на должность уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области на ближайшие пять лет.

Кандидатуру Столяровой выдвинул губернатор Иван Белозерцев, докладчиком по указанному вопросу стала его заместитель Лариса Рябихина. Она зачитала биографию Столяровой и отметила ее опыт и знания.

«Просим поддержать кандидатуру Елены Алексеевны», - обратилась к народным избранникам Рябихина.

В результате 29 депутатов проголосовали за, 1 воздержался.

«Елена Алексеевна, поздравляю. Желаю вам успехов», - обратился к Столяровой председатель Заксобра Валерий Лидин.

Елена Столярова родилась 13 февраля 1955 года в поселке Токмовского спиртзавода Ковылкинского района Мордовской АССР. В 1979-м она окончила Пензенский государственный институт имени В. Г. Белинского по специальности «История и английский язык», после чего стала заместителем секретаря комитета ВЛКСМ ПГПИ.

Елена Алексеевна заняла пост детского омбудсмена в октябре 2015 года. До этого она пребывала в должностях заместителя председателя правительства, заместителя губернатора, а также министра труда, соцзащиты и демографии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ленка своя в доску, до гробовой доски будет обудсменом.

Гость||

Что полезного детям она сделала?Лишила детей пенсий,обязав всю жизнь их платить в ПФР?

Гость||

Как детский омбудсмен Елена Столярова относится к скоплению детей в храмах в период пандемии?

Все без масок...

Гость||

Круговорот гуамна в природе

Гость||

зря

Гость||

Старая лошадь борозды не портит ,потому что не пашет

Гость||

О каком развитии области тогда идёт речь

Гость||

Замечательный чиновник, отличный человек! С успехом справилась с уничтожением сельских школ, но впереди перспективы. Давай дистанционку! Успехов и счастья в личной жизни, Елена Алексеевна!

Гость||

Доля жил, Доля жив,Доля будет жить

Гость||

Девушка со студенческих лет на руководящих поста, во все времена. Молодец, умеет.

Гость||

Гармонист не подкачал

Гость||

Гость писал(a):

Девушка со студенческих лет на руководящих поста, во все времена. Молодец, умеет.

Эх,Ваня

Гость||

А вы силикон-фитнес, естественность залог успеха

Д-р Шаффхаузен||

Кузнецкий пацан, несомненно, одобрил бы это назначение.

Гость||

Бесполезные должности, бесполезные люди.

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Имя: Гость
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