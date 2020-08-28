Детским омбудсменом в Пензенской области осталась Елена Столярова

28.08.2020 | 10:15

В пятницу, 28 августа, депутаты регионального парламента переназначили Елену Столярову на должность уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области на ближайшие пять лет.

Кандидатуру Столяровой выдвинул губернатор Иван Белозерцев, докладчиком по указанному вопросу стала его заместитель Лариса Рябихина. Она зачитала биографию Столяровой и отметила ее опыт и знания.

«Просим поддержать кандидатуру Елены Алексеевны», - обратилась к народным избранникам Рябихина.

В результате 29 депутатов проголосовали за, 1 воздержался.

«Елена Алексеевна, поздравляю. Желаю вам успехов», - обратился к Столяровой председатель Заксобра Валерий Лидин.

Елена Столярова родилась 13 февраля 1955 года в поселке Токмовского спиртзавода Ковылкинского района Мордовской АССР. В 1979-м она окончила Пензенский государственный институт имени В. Г. Белинского по специальности «История и английский язык», после чего стала заместителем секретаря комитета ВЛКСМ ПГПИ.

Елена Алексеевна заняла пост детского омбудсмена в октябре 2015 года. До этого она пребывала в должностях заместителя председателя правительства, заместителя губернатора, а также министра труда, соцзащиты и демографии.