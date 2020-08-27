Спикер пензенского парламента провел заседание ассоциации законодателей

27.08.2020 | 17:33

В четверг, 27 августа, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в пленарном заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, состоявшемся в Ульяновске.

Перед заседанием гости посетили многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, где проводятся консультации по вопросам защиты прав потребителей.

По мнению Валерия Лидина, доступность информации о правах потребителей обеспечивает социальную защищенность граждан. Спикер пензенского парламента отметил достаточное материально-техническое обеспечение, эффективное внедрение цифровых технологий и хорошую подготовку кадров.

Также законодателям представили специальный портал претензия24.рф и официальные группы проекта в соцсетях, в которых пользователи могут задать интересующий вопрос и получить онлайн-консультацию.

«Не случайно тему развития системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения мы обсуждаем в Ульяновске. Ваш опыт интересен представителям других регионов», - отметил Валерий Лидин.

Эта тема получила развитие на пленарном заседании. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что формирование правовой грамотности должно стать одним из приоритетов.

Валерий Лидин в качестве координатора ассоциации приветствовал принимающую сторону. На примере Ульяновской области законодатели рассмотрели развитие системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения.

Председатель Заксобра Ульяновской области Валерий Малышев сообщил, что до недавнего времени 22 категории ульяновцев имели право на получение бесплатной юридической помощи (на федеральном уровне таких категорий 12), а с 1 июня к ним прибавились работающие пенсионеры.

Члены ассоциации поддержали предложение рекомендовать Государственной думе России признать право граждан предпенсионного возраста на получение бесплатной юридической помощи. Они также решили предложить Правительству РФ рассмотреть возможность разработки на федеральном уровне государственной программы правового просвещения граждан и создания единого портала правового информирования и правого просвещения.

«Законодательство нашей страны динамично развивается. В связи с принятием поправок в Конституцию будет разработан и принят целый пакет федеральных законов, что повлечет изменение и уточнение законодательства на региональном уровне», - прокомментировал решение Валерий Лидин.

По его мнению, необходимо совершенствовать систему бесплатной юридической помощи. Так, в Пензенской области с начала года в МФЦ за правовым содействием обратились почти 5 000 человек, им было оказано 7 106 услуг. Осуществлено 305 представительств в судах и государственных органах, составлено 1 738 документов юридического характера.

В завершение мероприятия Валерию Лидину была вручена благодарность полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Игорь Комаров отметил эффективную законотворческую деятельность Валерия Лидина, его высокий профессионализм и значительный вклад в развитие законодательства на территории ПФО.

«Ваше трудолюбие, большая самоотдача и ответственность за порученное дело вызывают заслуженное уважение», - отметил Игорь Комаров. Он пожелал Валерию Лидину крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации стоящих задач.