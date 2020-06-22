Белозерцев почтил память Бочкарева и поделился архивным фото

22.06.2020 | 10:06

В понедельник, 22 июня, исполнилось четыре года со дня смерти бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.

Действующий глава региона Иван Белозерцев почтил его память и поделился архивным снимком в личном аккаунте в Instagram.

«Сегодня день памяти Василия Кузьмича Бочкарева. Многое хотел бы я обсудить с ним сейчас...» - многозначительно отметил Белозерцев и сопроводил пост хештегами #Пенза, #губернатор, #Бочкарев, #воспоминания и #деньпамяти.

На снимке - Бочкарев и Белозерцев во время субботника в микрорайоне Ахуны.

Василий Бочкарев скончался 22 июня 2016 года после продолжительной болезни. Ему было 67 лет. В церемонии прощания, которая состоялась в ККЗ «Пенза», приняли участие тысячи жителей города и области. Похоронили бывшего губернатора на Аллее Славы Новозападного кладбища.