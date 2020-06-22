Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|11:57
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Политика

Белозерцев почтил память Бочкарева и поделился архивным фото

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В понедельник, 22 июня, исполнилось четыре года со дня смерти бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.

Действующий глава региона Иван Белозерцев почтил его память и поделился архивным снимком в личном аккаунте в Instagram.

«Сегодня день памяти Василия Кузьмича Бочкарева. Многое хотел бы я обсудить с ним сейчас...» - многозначительно отметил Белозерцев и сопроводил пост хештегами #Пенза, #губернатор, #Бочкарев, #воспоминания и #деньпамяти.

На снимке - Бочкарев и Белозерцев во время субботника в микрорайоне Ахуны.

Василий Бочкарев скончался 22 июня 2016 года после продолжительной болезни. Ему было 67 лет. В церемонии прощания, которая состоялась в ККЗ «Пенза», приняли участие тысячи жителей города и области. Похоронили бывшего губернатора на Аллее Славы Новозападного кладбища.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Губернатор и бледная тень.

Гость||

Лучше промолчать.

Гость||

О покойниках либо хорошо, либо никак. Да, лучше промолчим.

Гость||

Два коммуниста.

Гость||

Как Ленин с Крупской

Гость||

В мертвого каждый может камень кинуть, но и чтить покойника за то, что он отнял у Пензы будущее, уничтожил наследство Ермина: высокоточную промышленность, благоустройство , городское и архитектурное состояние, культурные точки , зоны отдыха и детские театры, цирки .

Может , действительно , стоило бы промолчать , но прежде всего СМИ

Гость||

Эх,кузмич вставай Пенза в крахе

Гость||

10:37,ты прав!

Гость||

Гость писал(a):

Как Ленин с Крупской
Интересно, кто из них Крупа?

Гость||

Да, Кузьмич хороший "подарок" сделал области

Гость||

Гость писал(a):

О покойниках либо хорошо, либо никак.
Это предрассудки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в ККЗ «Пенза»
...........

Гость||

А яма у Кузмиича все павно больше

Гость||

Эх, столько промышленности загубили...

Гость||

Рак жрёт и животов с мешками денег и нищих бродяг. Леонидовка отблагодарила создателя,а у нас второе место по онкологии.

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Имя: Гость
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