Названы депутаты гордумы с самыми низкими доходами

27.04.2020 | 15:44

20 депутатов Пензенской городской думы в 2019 году получили менее миллиона рублей, четверо из них и вовсе до 100 тысяч. Об этом можно судить исходя из сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, опубликованных на официальном сайте представительного органа.

Самую маленькую сумму в декларации указала Кристина Бабынина - 41 тыс. 271 рубль. Собственности у нее нет.

Далее следует Виктор Хомец с доходом в 52 тыс. рублей. Ему принадлежит только автомобиль «Лада».

На третьем месте Александр Рогожкин - 60 000 рублей. Собственности нет.

Павел Орлов задекларировал сумму 60 377 рублей. Его жена за год получила 217 тыс. 136 рублей. У обоих собственности нет, в пользовании только квартира площадью 35 кв. м.

Сергей Лукичев сообщил о доходе в размере 110 тыс. 856 рублей. Он владеет половиной квартиры (36,3 кв. м).

Илья Селиванов получил 126 тыс. 421 рубль. У него только автомобиль Porsche Panamera Turbo.

Александр Смирнов указал в декларации сумму 144 тыс. рублей. У него есть только два автомобиля марки ВАЗ-2106. В графе «Доход супруги» значится «не имею сведений».

Александр Трутнев задекларировал доход в размере 180 тыс. У него в собственности земельный участок (2 300 кв. м), жилой дом (27 кв. м), квартира (30,9 кв. м) и мотолодка. Супруга получила 5 млн 356 тыс. 166 рублей. Она владеет квартирой (44,3 кв. м) и двумя автомобилями марки Hyundai.

Борис Панин сообщил о доходе в 259 тыс. 928 рублей. У него есть квартира (43,5 кв. м) и доли в квартирах (68,5 и 34,9 кв. м), машины нет. Жена получила за год 1 млн 708 тыс. 460 рублей. Ей принадлежит дачный участок (777 кв. м), дача (85,7 кв. м), доли в тех же квартирах, гараж (30,5 кв. м), земельный участок под гараж (45 кв. м), Nissan X-Trail и «Лада-Калина».

Жиганша Туктаров указал в документе сумму 269 тыс. 291 рубль. Он владеет квартирой (204,9 кв. м), земельным участком (1 432 кв. м), жилым домом (674,2 кв. м), автомобилями Audi Q7 и Infiniti M37. Жена депутата получила 6 млн 883 тыс. 345 рублей. Ей принадлежат части четырех земельных участков и пяти нежилых помещений.

Павел Куликов задекларировал доход в 315 тыс. 123 рубля. У него есть половина квартиры (34,2 кв. м) и автомобиль Chevrolet Lacetti.

Андрей Сучков получил 320 тыс. 109 рублей. Он располагает 6 земельными участками (5 734 кв. м), жилым домом (484,6 кв. м), гаражом (29 кв. м), двумя зданиями (45,6, 60,5 кв. м), автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и BMW XЗ Drive 20d. Супруга за год получила 15 млн 42 тыс. 82 рубля. В ее собственности 6 земельных участков, половина еще одного участка, жилой дом (122,3 кв. м), квартира (100,2 кв. м), 5 нежилых помещений и половина еще одного, 3 нежилых здания, а также Toyota RAV4 и Opel Antara.

Алексей Иванов сообщил о доходе в 393 тыс. 518 рублей. Ему принадлежат два гаража (17,9, 16,8 кв. м), часть земельного участка (1 022 кв. м), доли в двух квартирах (79,5, 31,5 кв. м). В его автопарке две «Лады», «Нива Шевроле» и грузовая «Газель». Жена депутата за год получила 6 960 рублей. У нее также доля в двух квартирах, части двух участков и гараж (22,1 кв. м).

Юрий Крячко задекларировал сумму 466 тыс. 18 рублей. У него есть земельный участок (957 кв. м), жилой дом (113,9 кв. м), квартира (34,8 кв. м), объект незавершенного строительства (212,6 кв. м) и автокран «Урал».

Заместитель председателя гордумы Олег Шаляпин указал в декларации сумму 482 тыс. 121 рубль. Он владеет земельным участком (1 038 кв. м). Супруга получила 739 тыс. 621 рубль. Собственности у нее нет.

Елена Мещерякова сообщила о доходе в 640 тыс. 900 рублей. Ей принадлежит квартира (47,8 кв. м) и доля в квартире (103,9 кв. м).

Андрей Цесарев получил 520 тыс. 726 рублей. В собственности у него две квартиры (35,3 и 61,8 кв. м), а также автомобиль Kia. Доход супруги составил 461 тыс. 166 рублей. Она владеет квартирой (38,5 кв. м) и автомобилем Kia.

Людмила Коломыцева задекларировала доход в 651 тыс. 46 рублей. В ее собственности треть квартиры (66,9 кв. м). Муж получил за год 144 тыс. рублей. Он владеет третью той же квартиры.

Алексей Шуварин сообщил о доходе в 755 тыс. 793 рубля. Он располагает долями 2 земельных участков (6 293 кв. м), 2 жилых домов (35,9 и 113,6 кв. м) и квартирой (103 кв. м). Также у депутата есть Lexus. Супруга получила 382 тыс. 168. Она владеет долей в доме и участке, а также автомобилем Toyota.

Доход Петра Чугая составил 809 тыс. 667 рублей. Его жена получила 211 тыс. 477 рублей. Вместе они владеют квартирой (75,4 кв. м).