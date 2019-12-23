23.12.2019 | 09:37

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев укорил чиновников за то, что они уделяют недостаточное внимание работе с обращениями граждан.

«В прошлую пятницу я провел прямую линию в соцсети «Одноклассники». Было очень много вопросов. На 90 с лишним процентов из них должны отвечать вы», - обратился губернатор к главам муниципальных образований на видео-конференц-совещании в понедельник, 23 декабря.

По его мнению, такая ситуация говорит о том, что представители власти не встречаются с людьми, не проводят сходы, не занимаются решением вопросов на местах.

«Что вам мешает проводить такие прямые линии? Технические возможности есть, это позволит лучше выявлять нужды людей», - считает губернатор.

Он подчеркнул, что протокол прямой линии в «Одноклассниках» готов. В ближайшее время главы районов получат обращения жителей к губернатору, чтобы решить все вопросы на местах.