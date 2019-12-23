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Политика | Иван Белозерцев посоветовал чиновникам брать с него пример

23.12.2019|09:37
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев укорил чиновников за то, что они уделяют недостаточное внимание работе с обращениями граждан.

«В прошлую пятницу я провел прямую линию в соцсети «Одноклассники». Было очень много вопросов. На 90 с лишним процентов из них должны отвечать вы», - обратился губернатор к главам муниципальных образований на видео-конференц-совещании в понедельник, 23 декабря.

По его мнению, такая ситуация говорит о том, что представители власти не встречаются с людьми, не проводят сходы, не занимаются решением вопросов на местах.

«Что вам мешает проводить такие прямые линии? Технические возможности есть, это позволит лучше выявлять нужды людей», - считает губернатор.

Он подчеркнул, что протокол прямой линии в «Одноклассниках» готов. В ближайшее время главы районов получат обращения жителей к губернатору, чтобы решить все вопросы на местах.

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Гость|23.12.2019 09:47|

Все вдоль да около никаких изменений.

Гость|23.12.2019 09:50|

Танк вот пример!ржачь полный.

Гость|23.12.2019 09:51|

Когда перестанут убивать и калечить людей на пешеходных переходах?

1-2 в день стало нормой. Сегодня один уже есть в Арбеково?

Гость|23.12.2019 10:00|

penzainform.ru писал(a):

Было очень много вопросов. На 90 с лишним процентов из них должны отвечать вы
Призывает,чтобы и всё окружение только обещало и ничего не делало.

Понедельник однако,шоу началось....

Гость|23.12.2019 10:04|

Утро начинается, начинается.

Город улыбается, улыбается.

Открываются окошки,

Разбегаются дорожки,

Громко хлопая в ладошки

Город улыбается, улыбается.

Солнце поднимается, поднимается.

Мы на солнечных качелях

Прокатиться захотели,

Прямо в небо полетели-

Вперед, навстречу солнцу!

:))) опа опа опа опааа, вот такая у нас попа

Ла ла ла ла, ляляля :)))

Я забыл пароль в одноклассниках, что делать:)))?

Гость|23.12.2019 10:15|

Привозной газ в балонах в сёлах Пензенской области с ноября 2019 года подорожал с 350 рублей до 908 рублей . Вопрос почему ? Губернатор молчит все молчат . Ну тогда спросим у правительства РФ .

Гость|23.12.2019 10:15|

Фонтан будет ещё краше,но потом,когда-нибудь...

Гость|23.12.2019 10:17|

А кто должен компесировать три лярда хохлам? Вот вы и будете.

Гость|23.12.2019 10:20|

Гость|23.12.2019 10:15|

Привозной газ в балонах в сёлах Пензенской области с ноября 2019 года подорожал с 350 рублей до 908 рублей . 

Просто ктото хочет сильно жрать .

Гость|23.12.2019 10:21|

Гость писал(a):

А кто должен компесировать три лярда хохлам? Вот вы и будете.
Слава Богу они другие штрафы нам простили,а то баллон бы стоил трёху.

Гость|23.12.2019 10:23|

Гость писал(a):

Привозной газ в балонах в сёлах Пензенской области с ноября 2019 года подорожал с 350 рублей до 908 рублей . Вопрос почему ?
Газпром чо, со своих штоли будет отдавать 2,9 лярда зелени в рамках заключения нового транзитного договора? Наивные буртасы...

Гость|23.12.2019 10:25|

Да уходи ты уже,достал!

Гость|23.12.2019 10:28|

Гость|23.12.2019 10:25|

Да уходи ты уже,достал!

После новогодних праздников .

Гость|23.12.2019 10:30|

привет вата! хохлов заморозили ?))

Гость|23.12.2019 10:32|

Гость писал(a):

хохлов заморозили ?))
А кто то собирался?

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Имя: Гость
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