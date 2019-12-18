18.12.2019 | 18:51

В пятницу, 20 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей соцсети «Одноклассники». Трансляция начнется в 9:00 на данной странице.

«Вопросы можно задать уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время у Белозерцева есть официальные аккаунты в четырех социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram и Twitter. Ежедневно ему поступает от 30 до 70 обращений.

«Коммуникация с жителями через социальные сети сегодня самая быстрая. Я убедился в этом, когда стал активным пользователем. Сегодня я вижу необходимость в расширении форм этого способа общения с гражданами», - пояснил Иван Белозерцев.