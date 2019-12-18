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Политика | Иван Белозерцев проведет прямую линию в «Одноклассниках»

18.12.2019|18:51
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В пятницу, 20 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей соцсети «Одноклассники». Трансляция начнется в 9:00 на данной странице.

«Вопросы можно задать уже сейчас. Ответы на самые интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время у Белозерцева есть официальные аккаунты в четырех социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram и Twitter. Ежедневно ему поступает от 30 до 70 обращений.

«Коммуникация с жителями через социальные сети сегодня самая быстрая. Я убедился в этом, когда стал активным пользователем. Сегодня я вижу необходимость в расширении форм этого способа общения с гражданами», - пояснил Иван Белозерцев.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|18.12.2019 18:59|

Нда...

Гость|18.12.2019 19:02|

молодец Иван!

Гость|18.12.2019 19:03|

Фарс и цирк. Хватит злить народ,уходи в отставку.

Гость|18.12.2019 19:03|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 20 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы пользователей соцсети «Одноклассники».
Никто в полицейском государстве не спросит то,что хочет спросить назвав своё имя.Все правдивые вопросы задаются инкогнито,а ответ на них держат онлайн.Это очередное шоу.Боишься ответить на правдивые вопросы?

Гость|18.12.2019 19:04|

Всё вздрогнули?

Гость|18.12.2019 19:04|

Гость писал(a):

молодец Иван!
Что из обещанного народу он сделал?Давай по пунктам,а в другой столбик что не сделал.

Гость|18.12.2019 19:06|

Ну,почемуж,его про бордюры спрашивали,он чесно ответил.мол,не "мопэд не мой".что вам ещё надо?

Гость|18.12.2019 19:11|

Найдете на его странице в ВК (если конечно еще не удалили), вопрос про стоимость строительства торговой точки РПЦ на Советской площади и посмотрите внимательнее как он, сначала гордо пытался ответить, а в итоге тихо слился, когда его фактами приперли...

Гость|18.12.2019 19:12|

САВИНА НА ЦАРСТВО!!!

Гость|18.12.2019 19:15|

Гость писал(a):

Найдете на его странице в ВК (если конечно еще не удалили), вопрос про стоимость строительства торговой точки РПЦ на Советской площади и посмотрите внимательнее как он, сначала гордо пытался ответить, а в итоге тихо слился, когда его фактами приперли...
А что удивляться то ? Может и про семейный бизнес расскажет?)))

Гость|18.12.2019 19:17|

Эй. харош нэправильные вапросы задавать! Ты чё, в натуре, дэбил?

Гость|18.12.2019 19:20|

Гость писал(a):

САВИНА НА ЦАРСТВО!!!
Валерку на царство, это так он отплатил мне за предобрейшее, захотел сам царствовать и всем владети ...

Гость|18.12.2019 19:26|

19-го Сам, 20-го Иоанн..

К Новому году ждите Пресс-конференцию главы Малой Сердобы.

Гость|18.12.2019 19:29|

Неужели Кузьмич также в соцсетях заседал?

Гость|18.12.2019 19:30|

В Москве пукнули - Иван уж кричит: Здравия желаю, как здоровье?

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Имя: Гость
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