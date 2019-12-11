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Политика | В Пензе помощникам депутатов гордумы решили поднять зарплату

11.12.2019|15:15
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В среду, 11 декабря, на заседании комиссии городской думы заместитель главы Пензы Олег Шаляпин озвучил предложение об увеличении заработной платы помощникам депутатов.

«Предлагается установить ежемесячную сумму выплат в размере 30 000 рублей в течение 11 календарных месяцев и в 12-м - 45 000 рублей. Ранее был фонд 25 000 рублей, в 12-м месяце было 40 000», - сообщил Шаляпин.

По его словам, на эти цели необходимо дополнительно выделить более 2 млн рублей. «Данные средства в проекте бюджета заложены», - подчеркнул он.

Присутствовавшие на заседании депутаты поддержали инициативу.

«Вопрос был актуален на протяжении нескольких лет, последнее повышение на моей памяти было в 2015 году», - отреагировал на предложение председатель комиссии Алексей Рогонов.

Сейчас у каждого депутата по пять помощников: один на штатной основе, четыре на внештатной. На ближайшей сессии гордумы будет рассматриваться вопрос не только о повышении зарплаты этому штатному сотруднику, но и об увеличении числа помощников до шести человек за счет еще одного внештатного специалиста.

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Гость|11.12.2019 15:25|

????

Гость|11.12.2019 15:27|

Я б в помощники пошёл,пусть меня научат!

Гость|11.12.2019 15:29|

уроды!

Гость|11.12.2019 15:29|

а это кто на фото

Гость|11.12.2019 15:31|

Вздрогнувший какой то!

Гость|11.12.2019 15:33|

Гость писал(a):

11.12.2019 15:29|

а это кто на фото

Смотри предыдущий комментарий.

Гость|11.12.2019 15:36|

penzainform.ru писал(a):

«Вопрос был актуален на протяжении нескольких лет, последнее повышение на моей памяти было в 2015 году», - отреагировал на предложение председатель комиссии Алексей Рогонов.
а ты не спрашивал-народу когда з.п прибавляли? морды отъели на казённых харчях

Гость|11.12.2019 15:42|

Прислугу слу народа должен кормить тот же, что и самих слуг. Сам их господин - народ.

Гость|11.12.2019 15:42|

Сколько много интеллекта

Гость|11.12.2019 15:49|

завидуешь?

Гость|11.12.2019 15:53|

А народу когда поднимут?? Спиногрызы.

Гость|11.12.2019 15:56|

30тыс!!!! Да вы в своем уме!!!! Врачам и медсестрам и учителям лучше поднимите!!! Что они делают эти помощники - ответ НИЧЕГО!!!! Приходила на прием к депутату - его нет сидят эти помощнички, двух слов связать не могут

Гость|11.12.2019 15:57|

Согласен!!!

Гость|11.12.2019 15:58|

penzainform.ru писал(a):

но и об увеличении числа помощников до шести человек за счет еще одного внештатного специалиста.
Ненасытные пиявки

Гость|11.12.2019 15:58|

Корки дали, зарплату подняли, а дел реальных до сих пор нет. Шляпин

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Имя: Гость
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