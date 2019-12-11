11.12.2019 | 15:15

В среду, 11 декабря, на заседании комиссии городской думы заместитель главы Пензы Олег Шаляпин озвучил предложение об увеличении заработной платы помощникам депутатов.

«Предлагается установить ежемесячную сумму выплат в размере 30 000 рублей в течение 11 календарных месяцев и в 12-м - 45 000 рублей. Ранее был фонд 25 000 рублей, в 12-м месяце было 40 000», - сообщил Шаляпин.

По его словам, на эти цели необходимо дополнительно выделить более 2 млн рублей. «Данные средства в проекте бюджета заложены», - подчеркнул он.

Присутствовавшие на заседании депутаты поддержали инициативу.

«Вопрос был актуален на протяжении нескольких лет, последнее повышение на моей памяти было в 2015 году», - отреагировал на предложение председатель комиссии Алексей Рогонов.

Сейчас у каждого депутата по пять помощников: один на штатной основе, четыре на внештатной. На ближайшей сессии гордумы будет рассматриваться вопрос не только о повышении зарплаты этому штатному сотруднику, но и об увеличении числа помощников до шести человек за счет еще одного внештатного специалиста.