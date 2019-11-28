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Политика | Белозерцев вспомнил Калашникова и поделился архивным фото

28.11.2019|09:21
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией и воспоминаниями о личной встрече с оружейником Михаилом Калашниковым.

«В жизни каждого человека случаются встречи с теми, кто оставляет в душе, сердце и памяти неизгладимый след. Для меня одной из таких стала встреча с легендарным конструктором стрелкового оружия Михаилом Тимофеевичем Калашниковым», - написал глава региона.

Он отметил, что в ноябре 2019 года Калашникову исполнилось бы 100 лет (он родился 10 ноября 1919-го в Алтайской губернии).

«Он был очень скромный и простой в общении, несмотря на свою всемирную славу. А кто для вас стал примером, повлиял на жизненный путь, оставил особую память?» - обратился Белозерцев к подписчикам, сопроводив свой пост хештегами #легенды, #людиисудьбы, #мояслужба, #человекэпоха, #незабываемыевстречи и рядом других.

В результате в комментариях люди написали не только о всемирно известных личностях и киногероях, но и о своих родственниках.

Источник — фото https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|28.11.2019 09:29|

а может о цирке вспомнить? О 100 автобусах? О речных трамвайчиках? О танке? О набережной?

Гость|28.11.2019 09:30|

Это селфи?

Гость|28.11.2019 09:31|

Калашников дал нам шанс избавиться от выродков.

Гость|28.11.2019 09:36|

Не знаем, говорили с уважаемыми ветеранами, интересовались как на их взгляд Белозерцев справляется на посту губернатора?

Сказали, что ИА не готов ещё быть губернатором

Поторопились осечка вышла))

Гость|28.11.2019 09:39|

А на фото ни чё так

На Ивана Кучина очками похож

Заплела ромашку ты в косу

И ушла к другому на свиданье

Имя: Гость
Комментарий:

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