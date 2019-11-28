28.11.2019 | 09:21

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией и воспоминаниями о личной встрече с оружейником Михаилом Калашниковым.

«В жизни каждого человека случаются встречи с теми, кто оставляет в душе, сердце и памяти неизгладимый след. Для меня одной из таких стала встреча с легендарным конструктором стрелкового оружия Михаилом Тимофеевичем Калашниковым», - написал глава региона.

Он отметил, что в ноябре 2019 года Калашникову исполнилось бы 100 лет (он родился 10 ноября 1919-го в Алтайской губернии).

«Он был очень скромный и простой в общении, несмотря на свою всемирную славу. А кто для вас стал примером, повлиял на жизненный путь, оставил особую память?» - обратился Белозерцев к подписчикам, сопроводив свой пост хештегами #легенды, #людиисудьбы, #мояслужба, #человекэпоха, #незабываемыевстречи и рядом других.

В результате в комментариях люди написали не только о всемирно известных личностях и киногероях, но и о своих родственниках.