25.10.2019 | 18:40

Вопрос, кто возглавит администрацию Пензы, пожалуй, в пятницу, 25 октября, был самым острым. Все внимание было приковано к залу заседания Пензенской городской думы. Именно на сессии депутаты решали, кто будет сити-менеджером, с кого спрашивать за нечищенные зимой дороги, за расселение ветхого жилья, за расходование бюджетных средств.

В том же порядке, как подавали документы на конкурс, кандидаты выходили к трибуне, представляли свою программу и отвечали на вопросы.

«Если будет необходимо и в работе это станет понятно, то приоритет - развитие города Пензы, а не партийная принадлежность», - заявил Георгий Камнев.

Акценты у кандидатов расставлены. Один радеет за льготный проезд в общественном транспорте для социально незащищенных граждан и создании единой управляющей компании. Второй говорит о поддержке малого и среднего бизнеса, о том, как пополнять бюджет.

«Стратегия, которая, какую я хотел бы, если бы вы одобрили мою кандидатуру, совместно с вами разработать, должна отвечать на вопрос: хочешь ли ты, чтобы твои дети жили здесь, чтобы ты сам продолжал жить здесь или ты задумываешься о том, чтобы переехать в другой город по каким-либо причинам. Собственно, наша основная задача - сделать так, чтобы все мы хотели продолжать жить в нашем городе», - озвучил свою программу Андрей Лузгин.

Дениса Леонтьева депутаты не услышали, но с его воззрениями ознакомились. Кандидата на должность мэра на сессии не было, так что Иван Кирюхин замкнул тройку докладчиков.

«Не важно, кто бы был на этом месте, все равно он будет решать задачи так, как подсказывают здравый смысл, законодательство, логика, интересы населения», - констатировал он.

Интересы депутатов по поводу формы тайного голосования разошлись: бюллетени против электронной системы.

«У кого-то есть желание сорвать голосование?» - поинтересовался глава города Пензы Владимир Мутовкин, прекращая дебаты.

В итоге электронная система одержала верх, но ненадолго. На табло начались скачки: «за», «против», «воздержались». Голосование признали недействительным. К такому повороту событий аппарат думы был готов - на дверях оперативно появились таблички «Счетная комиссия», «Комната для голосования».

После урегулирования оргмоментов депутаты по одному скрылись за дверями. Из 35 народных избранников в процессе приняли участие 34.

При оглашении результатов один бюллетень признали недействительным.

«За кандидатуру Камнева Георгия Петровича проголосовали 12 депутатов, за кандидатуру Лузгина Андрея Вячеславовича - 20 депутатов, за кандидатуру Леонтьева Дениса Вячеславовича - 0 депутатов и за кандидатуру Кирюхина Ивана Алексеевича - 1 депутат. Против всех кандидатов никто не голосовал», - сообщил председатель счетной комиссии Роман Петрухин.

«Первое решение определится, когда будет первый рабочий день. По регламенту, контракт со мной должны подписать в течение пяти дней после сегодняшнего заседания, последний день - 30-е число. Мне важно передать дела на моей текущей работе», - отметил Андрей Лузгин.

Заявление об увольнении из правительства к финалу выборов мэра им еще не было написано.