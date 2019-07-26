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Политика | В Пензе Вячеслав Володин рассказал о национальной идее России

26.07.2019|20:27
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Вечером в пятницу, 26 июля, в Пензу прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Первое, что сделал спикер Госдумы, сойдя с трапа самолета, - встретился с представителями СМИ. Разговор за круглым столом состоялся в технопарке «Рамеев», куда Вячеслав Володин прибыл сразу из аэропорта.

Гость ответил на вопросы, заданные пензенскими журналистами. В частности, он оценил реализацию национальных проектов в Пензенской области.

«Для всех регионов крайне важно решить задачи, поставленные Президентом. Это цели, которые мы можем решить только сообща. Важно, чтобы была слаженная работа. Мы такую работу строим с Иваном Александровичем (Белозерцевым. - Прим. ред.). Это залог того, что проекты будут реализованы, и реализованы качественно», - высказал свое мнение Вячеслав Володин.

Он добавил, что в начале года были подготовлены паспорта нацпроектов, затем стали перечисляться средства. «Сейчас пик процесса, когда проходят конкурсы и торги. А вопрос о том, как реализуются проекты, нужно задавать в конце года. Конкретика у нас появится чуть позже», - отметил спикер Госдумы.

Губернатор Иван Белозерцев добавил: «Мы на правильном пути, но в самом его начале. Идем в графике, к Пензенской области нет претензий. Мы и школы строим, и детские сады, ремонтируем детскую областную больницу имени Филатова, дороги. Есть и проблемные вопросы, но мы с ними справляемся. Я уверен: то, что до конца года нам положено исполнить, мы исполним с высоким качеством».

В разговоре с журналистами была затронута тема национальной идеи России.

«Культура, история, язык, религия - если все это нас объединяет и закрепляет идентичность нации. У нас с вами один язык? Да. Культура в Пензенской, Саратовской области и других регионах страны одинаковая? Да, хотя может отличаться в некоторых моментах, но базовая - одна. История у нас тоже одна. Это четыре критерия, четыре составных части. И если даже один критерий отличается, например, вероисповедание, то три остальных - это все равно основа идентичность нации.

Что касается национальной идеи, то Президент сказал, и мы не можем не согласиться, - это любовь к Родине, патриотизм. Мы можем с этим не согласиться? Нет. Вот что нас объединяет», - заявил Вячеслав Володин.

Также спикер Госдумы говорил о предоставлении жилья участковым уполномоченным, способах справиться с кадровым дефицитом в медицине и повысить рождаемость в стране.

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Гость|26.07.2019 20:38|

penzainform.ru писал(a):

мы не можем не согласиться, - это любовь к Родине, патриотизм.
Только,где ваша Родина?В США,Англии или Канаде?Как говорится,Родина там,где семья живёт да счета лежат.Где у вас,ЖиВ, семьи живут и счета лежат?

Гость|26.07.2019 20:45|

Ааа, вон оно значит какая у нас национальная идея. Ну спасибо, будем знать. А тож нам все пояса затягивают и затягивают. Оказывается это из-за патриотизма.

Гость писал(a):

Только,где ваша Родина?В США,Англии или Канаде?Как говорится,Родина там,где семья живёт да счета лежат.Где у вас,ЖиВ, семьи живут и счета лежат?
Вот он образно и сказал, не уточняя. У вас и нас Родина это Россия с коррупцией и вялой экономикой, а у них те страны что вы перечислили, соответственно и патриотизм в разные страны направлен.

Гость|26.07.2019 20:48|

penzainform.ru писал(a):

Что касается национальной идеи, то Президент сказал, и мы не можем не согласиться, - это любовь к Родине, патриотизм. Мы можем с этим не согласиться? Нет. Вот что нас объединяет», - заявил Вячеслав Володин.
Жила - была простая учительница начальных классов Барабанова Лидия Петровна,вышла на пенсию,и вдруг неожиданно обнаружила в себе талант занятия бизнесом.ООО "Инвест Холдинг" ,АО "Инвест Плюс",АО "Холдинг Днепрово" и др.пару охотничьих хозяйств,и много недвижимости.На прошлой неделе спикера Госдумы Вячеслава Володина в очередной раз поймали за язык. Политик попытался оправдаться за 391-метровую квартиру своей мамы Лидии Барабановой в элитном доме на Воробьевых горах. Стоимость аналогичных квартир на схожих этажах в этом ЖК «Белый лебедь» достигает 350 миллионов рублей, но, по словам Володина, его мама купила жилье на свои кровные, заработав около 100 млн долларов на продаже акций холдинга «Солнечные продукты».

Гость|26.07.2019 20:51|

Пальмовое масло - наше родное.

Гость|26.07.2019 21:01|

Гость писал(a):

мы не можем не согласиться, - это любовь к Родине, патриотизм.
Вы только вдумайтесь: В феврале 2015 года, суд обязал "большого патриота"-губернатора В.Бочкарева и его подчиненных установить надгробие на могиле Героя России Сергея Кустова!

Решение Бессоновского районного суда, пощечина не только пензенским «инвестиционно привлекательным» чиновникам, но и увесистая оплеуха ушлым депутатам!

В тот период, когда родители Героя России Сергея Кустова добивались справедливости в суде, нынешний губернатор, полковник запаса И.Белозерцев - верный соратник В.Бочкарева, в аккурат, занимал пост председателя Законодательного собрания Пензенской области, был руководителем (секретарем политсовета) Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» и занял позицию стороннего наблюдателя? По большому счету, это дискредитация власти. Позор на весь мир!..

Гость|26.07.2019 21:16|

Это так по-единороссовски, по-путински … Громогласно вопить о своём патриотизме, о неприятии иностранных агентов, о борьбе за национальные интересы России... А в промежутках скатнуться на Лазурный берег, в Ниццу, или насладиться свежим горным воздухом Швейцарии, а может быть - и шоппингом в Лондоне, либо расслабиться в Майями. Заодно и недвижимость там прикупить.

Дмитрий Н. Мотовилов|26.07.2019 21:21|

А никакая это не национальная идея. Нет в ней национального.

Гость|26.07.2019 21:22|

Национальная идея едрисни - набить карманы пожирнее до 24 года и по тихому свалить на Женевское озеро.

Гость|26.07.2019 21:26|

Не хороший человек.

Гость|26.07.2019 21:26|

А я то думаю ГАИ работать начали...... Ан нет власть охраняют)))))) приезжую. А я то дурак..... Эх так то они слепые и глухие, а здесь аж на каждом перекрёстке..... Жителям жить не дают. Тьфу

Гость|26.07.2019 21:29|

А для чего приехал?Поржать над глупым населением,которое позволяет над собой издеваться?

Гость|26.07.2019 21:36|

Теперь граждане России смогут отдыхать на курортах Мальдивской Республики по загранпаспорту в течение 90 дней вместо 30.

Гость|26.07.2019 21:40|

Гость писал(a):

Национальная идея едрисни - набить карманы пожирнее до 24 года и по тихому свалить на Женевское озеро.
А какая разница между ЕДРОм ,ЛДПР,СР ,ВСЕ ОНИ ГОЛОСУЮТ ОДИНАКОВО,НАБИВАЮТ КАРМАНЫ.

Имя: Гость
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