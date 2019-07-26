26.07.2019 | 20:27

Вечером в пятницу, 26 июля, в Пензу прибыл председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Первое, что сделал спикер Госдумы, сойдя с трапа самолета, - встретился с представителями СМИ. Разговор за круглым столом состоялся в технопарке «Рамеев», куда Вячеслав Володин прибыл сразу из аэропорта.

Гость ответил на вопросы, заданные пензенскими журналистами. В частности, он оценил реализацию национальных проектов в Пензенской области.

«Для всех регионов крайне важно решить задачи, поставленные Президентом. Это цели, которые мы можем решить только сообща. Важно, чтобы была слаженная работа. Мы такую работу строим с Иваном Александровичем (Белозерцевым. - Прим. ред.). Это залог того, что проекты будут реализованы, и реализованы качественно», - высказал свое мнение Вячеслав Володин.

Он добавил, что в начале года были подготовлены паспорта нацпроектов, затем стали перечисляться средства. «Сейчас пик процесса, когда проходят конкурсы и торги. А вопрос о том, как реализуются проекты, нужно задавать в конце года. Конкретика у нас появится чуть позже», - отметил спикер Госдумы.

Губернатор Иван Белозерцев добавил: «Мы на правильном пути, но в самом его начале. Идем в графике, к Пензенской области нет претензий. Мы и школы строим, и детские сады, ремонтируем детскую областную больницу имени Филатова, дороги. Есть и проблемные вопросы, но мы с ними справляемся. Я уверен: то, что до конца года нам положено исполнить, мы исполним с высоким качеством».

В разговоре с журналистами была затронута тема национальной идеи России.

«Культура, история, язык, религия - если все это нас объединяет и закрепляет идентичность нации. У нас с вами один язык? Да. Культура в Пензенской, Саратовской области и других регионах страны одинаковая? Да, хотя может отличаться в некоторых моментах, но базовая - одна. История у нас тоже одна. Это четыре критерия, четыре составных части. И если даже один критерий отличается, например, вероисповедание, то три остальных - это все равно основа идентичность нации.

Что касается национальной идеи, то Президент сказал, и мы не можем не согласиться, - это любовь к Родине, патриотизм. Мы можем с этим не согласиться? Нет. Вот что нас объединяет», - заявил Вячеслав Володин.

Также спикер Госдумы говорил о предоставлении жилья участковым уполномоченным, способах справиться с кадровым дефицитом в медицине и повысить рождаемость в стране.