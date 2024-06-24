Пензенцы портят новые троллейбусы своими «рисунками»

24.06.2024 | 17:46

Пензенские перевозчики пожаловались на пассажиров, которые «украшают» общественный транспорт собственными рисунками. О недовольстве рассказало региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Чтобы оставить свой след, пензенцы пускают в ход острые предметы, перманентные маркеры, ножи, спички и другие подручные материалы.

«Водители приезжают и жалуются, что хулиганы рисуют даже в самых новых троллейбусах. Тех самых, которые закупили совсем недавно, которые радуют пассажиров и гостей города своим хорошим убранством», - цитирует перевозчиков минцифры.

Старым автобусам тоже достается от несовершеннолетних хулиганов.

«Кричат, висят на перилах, очень сложно воздействовать на них, так как подростки, видимо, понимают, что им ничего не будет, и ведут себя по-хамски», - констатировали перевозчики.

Они надеются, что среди пензенцев станет больше адекватных пассажиров, бережно относящихся к общественному транспорту.