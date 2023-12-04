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Учеба

Карантин: учеников нескольких школ Кузнецка распустили по домам

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В понедельник, 4 декабря, на оперативном совещании в администрации Кузнецка обсудили ситуацию с заболеваемостью среди школьников.

Главе города Сергею Златогорскому доложили, что, по последним данным, на карантин закрыты шесть классов в трех школах: четыре в 15-й и по одному в 10-й и 14-й.

«Раз такая пошла история, подключаем входной фильтр, санитарные мероприятия проводим, проветривание, обработку и так далее. Ежедневный отчет по заболевшим», - высказался Златогорский.

Кроме того, в одном из образовательных учреждений, школе № 3, выявили корь. Всех непривитых ребят отстранили от очного учебного процесса.

В целом по Пензенскому региону, по данным на 1 декабря, на карантин из-за пневмонии и ОРВИ было закрыто 338 классов и 74 группы в детсадах. В начале ноября в областном центре скончался 14-летний школьник с пневмонией.

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