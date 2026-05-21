В Пензе при пожаре на частном подворье спасли пенсионера

В Пензе в среду, 20 мая, на частном подворье в 5-м проезде Терновского вспыхнул пожар.

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 14:30. На ликвидацию огня выезжали 23 человека и 7 единиц техники.

Огонь уничтожил деревянные хозпостройки площадью 100 кв. м и прошелся по наружной стене жилого дома - обгорело 10 кв. м.

Пожарным удалось спасти 79-летнего мужчину.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.