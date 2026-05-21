В Пензе при пожаре на частном подворье спасли пенсионера

Происшествия

В Пензе при пожаре на частном подворье спасли пенсионера
Печать
Max

В Пензе в среду, 20 мая, на частном подворье в 5-м проезде Терновского вспыхнул пожар.

Сигнал о ЧП поступил спасателям в 14:30. На ликвидацию огня выезжали 23 человека и 7 единиц техники.

Огонь уничтожил деревянные хозпостройки площадью 100 кв. м и прошелся по наружной стене жилого дома - обгорело 10 кв. м.

Пожарным удалось спасти 79-летнего мужчину.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!