На дорогах Пензы за несколько часов сбили двоих детей

В среду, 20 мая, в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пешеходов.

По предварительным данным, на улице Терновского в 14:20 34-летняя женщина на Volkswagen Polo сбила девочку 2014 года рождения.

На улице Антонова в 18:50 41-летний мужчина на «Ладе-Весте» допустил наезд на мальчика 2018 года рождения.

Оба ребенка после произошедшего были госпитализированы с травмами.

По фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.

