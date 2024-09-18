В Городищенском районе снова сфотографировали медведя

18.09.2024 | 20:54

В Городищенском районе вновь подтвердили присутствие в лесу бурого медведя. Животное попало в объектив фотоловушки. Кадр с косолапым опубликовал региональный минлесхоз.

«Рады поделиться с вами потрясающим снимком. На нем вы видите величественного медведя, пришедшего на подкормочную площадку, чтобы полакомиться!» - говорится в телеграм-канале ведомства.

Вместе с тем специалисты напоминают: зверь опасен. Людям следует обходить стороной густые заросли, носить яркую одежду со светоотражателями, вести себя шумно и не оставлять мусор.

«Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать нежелательных встреч с дикими животными», - предупредили в министерстве.

О медведях в лесах Пензенской области говорят все чаще. На территории региона обитает около 10 особей. В июле косолапого зафиксировала фотоловушка в охотничьем хозяйстве вблизи села Вышелей Городищенского района. В июне следы хищников обнаружили в Чаадаевском охотхозяйстве, рядом с селом Соловейка Городищенского района, а также в Земетчинском и Лунинском районах.

В мае появилась информация о 3 случаях - в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах. А в Никольском районе работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу».