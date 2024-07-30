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Происшествия

В Кузнецке 41-летний мужчина погиб под колесами фуры

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В ночь на вторник, 30 июля, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

В Кузнецке 41-летний мужчина погиб под колесами фуры

По предварительным данным, в 2:20 на 753-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» 43-летний водитель большегруза Volvo, двигавшийся со стороны Самары в направлении Пензы, наехал на пешехода.

В Кузнецке 41-летний мужчина погиб под колесами фуры

41-летний мужчина скончался на месте.

В Кузнецке 41-летний мужчина погиб под колесами фуры

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

В последнее время смертельные ДТП нередки в Пензенской области. Так, 16 июля в районе села Богословка Пензенского района «Лада-Приора» слетела с трассы, врезалась в дерево и загорелась. Водитель погиб.

19 июля в Сердобском районе столкнулись «Нива-Шевроле» и «Лада-Гранта». 31-летняя пассажирка «Нивы» скончалась от травм на месте ДТП, а водитель «Гранты» - в больнице.

21 июля также в Сердобском районе мотоциклист на скорости врезался в грузовик и скончался.

26 июля в Никольском районе 37-летний житель Пензенской области, участвовавший в СВО, ехал на Kia-Rio и столкнулся с «Ладой-Вестой» под управлением 41-летнего мужчины. Водителя и 40-летнюю пассажирку «Весты» медики госпитализировали, а участник спецоперации погиб.

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Источник — видео Госавтоинспекции УМВД по области
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