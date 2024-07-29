Появились подробности смертельного ДТП под Никольском с участником СВО

29.07.2024 | 18:52

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Никольском районе, в котором погиб житель Пензенской области, участвовавший в СВО.

Авария случилась на 43-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка - граница области около 10:30 26 июля.

Столкнулись Kia Rio, которым управлял 37-летний участник СВО, и «Лада-Веста» с 41-летним водителем.

От полученных травм автомобилист за рулем Kia скончался на месте. Пострадали водитель «Весты» и его 40-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.