Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 июл 2024|19:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Вернувшийся из зоны СВО житель области погиб в ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Никольском районе случилось ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла утром 26 июля на 43-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка.

О ней сообщили в МКУ Никольского района «Служба спасения». Столкнулись два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла.

На месте ДТП работали спасатели. По их словам, пострадали три человека, один из них от полученных травм скончался на месте.

Вернувшийся из зоны СВО житель области погиб в ДТП

«Помощь по деблокировке не потребовалась, спасатели провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в службе спасения.

Вернувшийся из зоны СВО житель области погиб в ДТП

В комментариях под постом пензенцы сообщили, что погиб земляк, управлявший белой машиной. Он был в зоне СВО, но вернулся домой.

«К сожалению, это жизнь и такое бывает. Не погиб в боях, но нелепая смерть все равно забрала нашего братишку», - написал никольчанин.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото МКУ Никольского района «Служба спасения»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте