Вернувшийся из зоны СВО житель области погиб в ДТП

28.07.2024 | 09:39

В Никольском районе случилось ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла утром 26 июля на 43-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка.

О ней сообщили в МКУ Никольского района «Служба спасения». Столкнулись два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла.

На месте ДТП работали спасатели. По их словам, пострадали три человека, один из них от полученных травм скончался на месте.

«Помощь по деблокировке не потребовалась, спасатели провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в службе спасения.

В комментариях под постом пензенцы сообщили, что погиб земляк, управлявший белой машиной. Он был в зоне СВО, но вернулся домой.

«К сожалению, это жизнь и такое бывает. Не погиб в боях, но нелепая смерть все равно забрала нашего братишку», - написал никольчанин.