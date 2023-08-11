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Происшествия

На улице 8 Марта собрался «паровозик» из пяти автомобилей

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Вечером в пятницу, 11 августа, на улице 8 Марта в Пензе случилось ДТП с участием 5 автомобилей. Все они ехали в сторону Арбекова и собрались в «паровозик» перед светофором у остановки общественного транспорта «Улица 8 Марта», напротив поворота к дому № 7.

В Сети появились фотографии с места ДТП. Судя по кадрам, автомобили не получили серьезных повреждений. Однако движение для других водителей на время оказалось затруднено.

Пензенцы в Сети стали искать причины произошедшего. «Все потому, что надо дистанцию держать, а не прижиматься. Вот бесят такие, особенно когда на подъеме стоишь», «О, еще как бесят. Ты от него, он за тобой. И что в голове у таких происходит», «Все успели?» «Ладно на работу утром торопиться, но вечером-то зачем гнать?» - отметили они.

Ранее на Гагаринском путепроводе в Пензе, около Центра культуры и досуга, собрался «паровозик» из пяти автомобилей. В результате аварии никто из людей не пострадал, но транспортные средства получили серьезные повреждения.

В прошлом году ДТП с тремя машинами на Сурском мосту стало причиной километрового затора - столкнулись фура и два легковых автомобиля.

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Источник — фото «Дорожная обстановка Пензы», Viber
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