В Пензе 5 машин собрались в «паровозик», а кран притерся к автобусу

03.09.2020 | 09:32

Утром в четверг, 3 сентября, в Пензе произошло несколько аварий. Так, на Гагаринском путепроводе, около Центра культуры и досуга, собрался «паровозик» из пяти автомобилей.

По предварительным данным, в результате аварии никто из людей не пострадал, но транспортные средства получили серьезные повреждения.

Еще одно ДТП было зарегистрировано в Терновке: строительный кран притерся к автобусу, следовавшему по маршруту № 66. Водитель автобуса высадил людей, после чего оба участника инцидента остались на месте для разбирательства.

У памятника Победы не смогли разъехаться два автомобиля.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на улице Калинина: при столкновении ВАЗ-2107 и Renault Logan погиб 46-летний мужчина, находившийся в отечественном автомобиле.