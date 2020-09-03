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Происшествия

В Пензе 5 машин собрались в «паровозик», а кран притерся к автобусу

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Утром в четверг, 3 сентября, в Пензе произошло несколько аварий. Так, на Гагаринском путепроводе, около Центра культуры и досуга, собрался «паровозик» из пяти автомобилей.

По предварительным данным, в результате аварии никто из людей не пострадал, но транспортные средства получили серьезные повреждения.

Еще одно ДТП было зарегистрировано в Терновке: строительный кран притерся к автобусу, следовавшему по маршруту № 66. Водитель автобуса высадил людей, после чего оба участника инцидента остались на месте для разбирательства.

У памятника Победы не смогли разъехаться два автомобиля.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на улице Калинина: при столкновении ВАЗ-2107 и Renault Logan погиб 46-летний мужчина, находившийся в отечественном автомобиле.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Новости каждый день, как с фронта

Гость||

Бардак и хаос на дорогах Пензы беспредельный!!!

Гость||

ГИБДД в Пензе давно не работает!

Гость||

С отпусков приехали. Забыли все ПДД.

Гость||

Проводы начальника ГИБДД....

Гость||

Я календарь переверну и снрва третье сентября, на жоповозников взгляну и снова 3 сентяьря :)

Гость||

Офигенно! Папуасы собрание устроили.

Гость||

Гость писал(a):

С отпусков приехали. Забыли все ПДД.
А ты С пальмы С АребековЫ слез.

Гость||

Бардак в городе ,хаос на дорогах ,потому что руководство никакое от слова совсем и абсолютно.Нужны другие руководители.

Гость||

Сотрудников Гибдд на дорогах надо больше потому что. Слишком много на дороге самоуверенных и неуверенных водителей, камеры абсолютно никого не пугают.

Гость||

Скоро выборы, думайте!

Гость||

Обычный пост-летний кипиш. Каждый год одно и то же.

Гость||

Гость писал(a):

камеры абсолютно никого не пугают.
А камеры должны пугать??? Каким образом? Может неожиданно выскакивать на проезжую часть или падать сверху на проезжающие мимо авто?

Гость||

Если сейчас абсолютно всех у кого есть права отправить на честную пересдачу ,без подсказок ,без блата,без подкупа ,то на дорогах будет очень свободно ,так как процентов 70-80 просто не сдадут.

Гость||

Гость писал(a):

ость|03.09.2020 10:26|

Если сейчас абсолютно всех у кого есть права отправить на честную пересдачу ,без подсказок ,без блата,без подкупа ,то на дорогах будет очень свободно ,так как процентов 70-80 просто не сдадут.

По себе судишь? Туповат?

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Имя: Гость
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