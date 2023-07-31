В Пензе в авариях пострадали пятеро детей

31.07.2023 | 15:58

В Пензе за вечер пятницы, субботу и воскресенье (28, 29 и 30 июля соответственно) пятеро несовершеннолетних получили травмы в ДТП.

В пятницу на улице Урицкого пострадала 10-летняя девочка, она была пассажиркой Kia Sportage. В 17:25 напротив дома № 44 машина, которой управляла 42-летняя женщина, столкнулась с Volkswagen Passat с мужчиной 1994 года рождения за рулем. Девочку госпитализировали.

Утром в субботу медицинская помощь потребовалась 3-летнему мальчику, он также был пассажиром. В 09:50 на улице Окружной, рядом с домом № 115, случилось ДТП с участием 4 машин: Kia Rio, Renault Logan, ВАЗ-210740 и «Лады-Гранты». Ребенок ехал в Kia. Он и другой пассажир, 41-летний мужчина, получили травмы, но после оказания медицинской помощи были отпущены. Также не потребовалась госпитализация пострадавшему 48-летнему водителю Renault Logan.

В 10:30 в тот же день на проспекте Победы, напротив дома № 115Б, столкнулись Acura под управлением водителя 1975 года рождения и Skoda Rapid с женщиной 1976 года рождения за рулем. В последней ехали три пассажира: 42-летняя женщина и подростки 15 и 17 лет. Они получили незначительные травмы - бригада скорой помощи смотрела пензенцев на месте аварии и отпустила.

Вечером в воскресенье, 30 июля, 12-летний мальчик попал под колеса автобуса. Это случилось в 19:40 на улице Чапаева, напротив дома № 105. По предварительным данным, ребенка сбил 48-летний водитель Scania. После осмотра в больнице мальчик был отпущен.

Госавтоинспекция призывает пензенцев серьезнее относиться к соблюдению правил дорожного движения, быть бдительными и внимательными.

«Водителю следует помнить, что от его действий зависят жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения. Пешеходам не следует допускать перехода проезжей части в неположенном месте. Также рекомендуется использовать в одежде световозвращающие элементы, позволяющие быть заметнее в вечернее время суток и в условиях недостаточной видимости», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.