На улице Калинина в Пензе перевернулся автомобиль Mitsubishi

30.07.2023 | 17:57

В воскресенье, 30 июля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одной машины. Об аварии рассказал очевидец.

Напротив дома № 106 автомобиль Mitsubishi перевернулся на крышу.

«Водитель цел, но ушибся, сработали подушки безопасности. Машина пострадала сильно», - уточнил свидетель, пояснив, что иномарку занесло.

На место ДТП приехали карета скорой помощи, два экипажа ДПС и пожарная машина.

Официальная информация о случившемся уточняется.