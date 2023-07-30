На улице Калинина в Пензе перевернулся автомобиль Mitsubishi

В воскресенье, 30 июля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одной машины. Об аварии рассказал очевидец.
Напротив дома № 106 автомобиль Mitsubishi перевернулся на крышу.
«Водитель цел, но ушибся, сработали подушки безопасности. Машина пострадала сильно», - уточнил свидетель, пояснив, что иномарку занесло.
На место ДТП приехали карета скорой помощи, два экипажа ДПС и пожарная машина.
Официальная информация о случившемся уточняется.
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