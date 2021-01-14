В Пензенской области коронавирус унес жизни двух женщин

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. В четверг, 14 января, оперштаб сообщил о кончине двух женщин (общее число подтвержденных жертв достигло 349).
Одной из умерших было 58 лет, второй - 67. Обе страдали артериальной гипертензией, атеросклерозом и атеросклеротическим кардиосклерозом.
У младшей нашли кисту в левом полушарии головного мозга. Также у нее был сахарный диабет II типа. У старшей выявили метаболический синдром, ожирение II степени и узловой зоб щитовидной железы.
«Выписан сегодня 161 человек. Итого выздоровевших - 23 229», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Вместо крашеного моста надо было снегоуборщики покупать.