В Пензенской области коронавирус унес жизни двух женщин

14.01.2021 | 20:25

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. В четверг, 14 января, оперштаб сообщил о кончине двух женщин (общее число подтвержденных жертв достигло 349).

Одной из умерших было 58 лет, второй - 67. Обе страдали артериальной гипертензией, атеросклерозом и атеросклеротическим кардиосклерозом.

У младшей нашли кисту в левом полушарии головного мозга. Также у нее был сахарный диабет II типа. У старшей выявили метаболический синдром, ожирение II степени и узловой зоб щитовидной железы.

«Выписан сегодня 161 человек. Итого выздоровевших - 23 229», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.