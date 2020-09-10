Обнародовано видео момента аварии с маршруткой на ул. Сухумской

10.09.2020 | 14:49

На видеохостинге YouTube появилось видео момента ДТП с маршруткой № 49, которое случилось утром в четверг, 10 сентября.

У торгового центра «Сура» микроавтобус столкнулся с автомобилем Renault. От удара у маршрутного такси вывернуло правое переднее колесо. Также повредился бампер. О пострадавших в ДТП людях не сообщается.

На кадрах, сделанных в 6:50 камерой видеонаблюдения, автобус малой вместимости едет по улице Терновского и на разрешенный сигнал светофора поворачивает на Сухумскую.

Через минуту после начала движения по улице маршрутка врезается в иномарку, выезжающую с внутриквартальной дороги. Удар приходится в правое крыло микроавтобуса, легковушку же разворачивает на месте.

В Пензе эта авария с участием общественного транспорта стала второй за неделю. 8 сентября на пересечении улиц Лермонтова и Кирова «Газель», следовавшая по маршруту № 149 столкнулась с Audi A80. В результате травмы получили пять человек: водитель иномарки и четыре пассажирки микроавтобуса.

31 августа серьезное ДТП случилось на улице Калинина. Автобус большой вместимости врезался в световую опору. Пострадал мужчина, находившийся за рулем, и 8 его пассажиров, среди которых были и дети.