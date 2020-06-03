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Происшествия

В Пензе скончалась медсестра госпиталя ветеранов войн

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В среду, 3 июня, в минздраве Пензенской области сообщили о смерти еще одной медсестры. В этот день на 59-м году скончалась анестезистка палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева.

«Татьяна Константиновна родилась 26 февраля 1962 года в селе Соколка Сердобского района Пензенской области. После окончания Пензенского медицинского училища в 1980 году пришла на работу в госпиталь и всю свою трудовую деятельность посвятила лечению пациентов госпиталя.

За время работы Татьяна Константиновна зарекомендовала себя грамотным специалистом, прошла профпереподготовку по анестезиологии и реаниматологии и в течение 35 лет работала медицинской сестрой-анестезисткой в операционном блоке, а затем в палате интенсивной терапии. Ей присвоена высшая квалификационная категория», - рассказали в пресс-службе минздрава.

Уточняется, что женщина принимала участие в художественной самодеятельности, спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства.

Среди ее наград - почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Пензенской области, начальника госпиталя, почетный знак «Отличнику здравоохранения», ей было присвоено звание «Ветеран труда».

«Татьяна Константиновна останется в памяти коллег и пациентов профессионалом своего дела, всегда готовой прийти на помощь, веселым, отзывчивым и добрым человеком», - добавили в пресс-службе.

Причина смерти Татьяны Белоконевой не называется.

30 мая скончалась 54-летняя Елена Захарова, которая трудилась врачом-педиатром неотложной службы городской детской поликлиники.

20 мая в областном минздраве рассказали, что ушла из жизни 50-летняя врач скорой помощи. Женщина скончалась от коронавирусной пневмонии.

15 мая скоропостижно умерла 58-летняя медицинская сестра филиала № 4 городской поликлиники Асия Матурина.

12 мая стало известно о том, что несколькими днями ранее скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский.

8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии.

5 мая стало известно о том, что от пневмонии умерла женщина - фельдшер скорой помощи, работавшая на станции в Пензе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причина смерти Татьяны Белоконевой не называется.
План по неначислению компенсаций выполняется?

Гость||

Земля пухом... и ещё вчера скончалась тоже медработник онкологической поликлиники, но о ней не напишет минздрав( Люба, светлая тебе память!!!

Гость||

Светлая Память Медикам !

Соболезнования родным и близким!

А вы и дальше снимайте ограничения,бани вон открывайте ,когда прет такой рост, только все под Богом ходим, зачтётся.

Гость||

Гость писал(a):

,бани вон открывайте ,когда прет такой рост
В бани ходит 0,01% населения. Так что не страшно.

Гость||

Статистика занижена, на самом деле больных минимум в три раза больше, и это по медикам видно

Гость||

12.50.

А в маршрутки сколько "ходит"?

Прочитатал, что в Волгоградской и Калининградской области только на днях маршрутки пустили,а у нас?

Бесконечный вирус в Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

В бани ходит 0,01% населения. Так что не страшно.
Ну и зачем они тогда вообще нужны?

Гость||

Гость писал(a):

Ну и зачем они тогда вообще нужны?
Кто, 0,1% населения?

Гость||

Гость писал(a):

Ну и зачем они тогда вообще нужны?
Бани, как правило, убыточная муниципальная собственность. Открыли чтобы хоть как-то себя окупали.

Гость||

Вечная память!!!

Гость||

Мндработников жалко.....

Гость||

Вечная им память.

Имя: Гость
Комментарий:

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