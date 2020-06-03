В Пензе скончалась медсестра госпиталя ветеранов войн

В среду, 3 июня, в минздраве Пензенской области сообщили о смерти еще одной медсестры. В этот день на 59-м году скончалась анестезистка палаты интенсивной терапии гериатрического отделения госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева.
«Татьяна Константиновна родилась 26 февраля 1962 года в селе Соколка Сердобского района Пензенской области. После окончания Пензенского медицинского училища в 1980 году пришла на работу в госпиталь и всю свою трудовую деятельность посвятила лечению пациентов госпиталя.
За время работы Татьяна Константиновна зарекомендовала себя грамотным специалистом, прошла профпереподготовку по анестезиологии и реаниматологии и в течение 35 лет работала медицинской сестрой-анестезисткой в операционном блоке, а затем в палате интенсивной терапии. Ей присвоена высшая квалификационная категория», - рассказали в пресс-службе минздрава.
Уточняется, что женщина принимала участие в художественной самодеятельности, спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства.
Среди ее наград - почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Пензенской области, начальника госпиталя, почетный знак «Отличнику здравоохранения», ей было присвоено звание «Ветеран труда».
«Татьяна Константиновна останется в памяти коллег и пациентов профессионалом своего дела, всегда готовой прийти на помощь, веселым, отзывчивым и добрым человеком», - добавили в пресс-службе.
Причина смерти Татьяны Белоконевой не называется.
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8 мая появилось сообщение о кончине водителя скорой помощи, трудившегося на станции в Неверкинском районе. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне пневмонии.
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Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):План по неначислению компенсаций выполняется?