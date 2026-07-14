Россиянин оказался в реанимации после конкурса в баре

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Россиянин оказался в реанимации после конкурса в баре
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Конкурс в одном из баров Приморского края закончился госпитализацией участника. Во время игры посетителям предложили на вкус определить содержимое рюмки, однако одному из мужчин достался уксус. О произошедшем пострадавший рассказал 360.ru.

Инцидент произошел во время открытия сезона в баре Laptev Bar в селе Андреевка. По словам мужчины, после того как он выпил содержимое рюмки, его самочувствие резко ухудшилось.

«Я участвовал в конкурсе, в рюмке оказался уксус. Вот я стопку уксуса и выпил», — рассказал он.

Почти сразу у него возникли проблемы с дыханием. Мужчина попытался облегчить состояние самостоятельно, но безуспешно.

«Сразу почувствовал, что задыхаюсь. Я ни вдохнуть, ни выдохнуть не мог. Побежал в туалет, пытался умыться водой, но это не помогло. Потом выбежал на улицу и попросил друзей вызвать скорую», — отметил он.

Пострадавшего доставили в больницу, где он сутки находился в реанимации. Сейчас он продолжает лечиться амбулаторно, впереди россиянину предстоит повторное обследование. Врачи предупредили, что последствия могли оказаться гораздо серьезнее.

«Врач-реаниматолог сказал, что могло быть два расклада: либо я задохнулся бы, либо у меня отказали бы почки», — сообщил он.

Ранее российский школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол.

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