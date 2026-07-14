Назван способ не переплачивать за новый смартфон

Можно не приобретать дорогой смартфон с большим накопителем, а в качестве альтернативы разобраться с хранением данных на устройстве. Об этом сообщает издание Tom’s Guide.

Журналисты портала заявили, что ужаснулись ценам на телефоны — стоимость современных моделей выросла из-за дорогих модулей памяти. Они назвали способы не переплачивать за новый аппарат с большим накопителем и посоветовали решить вопросы с хранением данных.

В первую очередь специалисты рекомендовали перенести большие по объему файлы в облачное хранилище. Недостатком этого способа является тот факт, что за «облако» нужно регулярно платить. Также они рекомендовали рассмотреть покупку внешнего SSD-накопителя — на диске, подключаемом через USB, можно сохранить медиатеку с фотографиями и видео.

В материале говорится, что в 2026 году можно обойтись и смартфоном с относительно небольшим накопителем. Журналисты посоветовали сократить количество установленных приложений, провести ревизию файлов и привыкнуть к регулярной очистке системного «мусора» и кэша.

Ранее журналисты портала MakeUseOf заявили, что в памяти смартфона всегда должно быть не менее 10 процентов свободного пространства. Они объяснили, что запас памяти нужен телефону для хранения временных данных.

Фото pxhere.com.