Женщина стала кусать пальцы ног мужа и вывела его из комы

В стране и мире

Женщина стала кусать пальцы ног мужа и вывела его из комы
Печать
Max

Жительница Китая Сун Мэй вывела мужа из вегетативного состояния с помощью укусов. Об этом пишет South China Morning Post.

В октябре 2019 года супруг Сун — Чжао Цзиньцянь — залез на крышу склада, чтобы спасти трехлетнего ребенка. Схватив его на руки, Чжао сорвался с высоты около шести метров. Во время падения он закрывал ребенка собственным телом. Ребенок выжил, а мужчина получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому.

С тех пор Сун ухаживала за мужем: спала меньше трех часов в сутки, пела ему песни и ежедневно делала массаж. Однажды она решила попробовать необычный метод и стала кусать Чжао за пальцы ног. Женщина надеялась, что боль разбудит супруга, и это сработало.

В 2024 году Чжао начал приоткрывать глаза и слабо реагировать на окружающий мир. Спустя еще некоторое время он смог понимать речь, поднимать руку в ответ и даже ненадолго вставать с посторонней помощью.

30 июня 2026 года он прошептал жене: «Сун Мэй, я тебя люблю». Вскоре Чжао начал заново учиться писать, и единственным словом, которое он смог вывести, стало имя жены.

Отмечается, что до случившегося супруги жили в любви и согласии. Сун и Чжао не были богаты, однако Сун Мэй бесплатно учила рисованию детей из бедных семей, а Чжао помогал деньгами школьнику из отдаленного горного района.

Ранее сообщалось, что в Китае девушка очнулась после трехмесячной комы и улыбнулась жениху за два дня до свадьбы.

Фото pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент больница
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!