Названы неочевидные признаки депрессии

Клиническая депрессия может долго оставаться незамеченной, поскольку ее признаки зачастую неочевидны. Об этом рассказала психолог Анна Сухова в беседе с aif.ru.

Частыми скрытыми признаками специалистка назвала эмоциональное равнодушие, постоянный перфекционизм, раздражение из-за успехов других людей и стремление полностью уйти в работу.

«Депрессия — это не всегда слезы и невозможность встать с кровати. Люди годами могут жить с клинической депрессией, не подозревая о ней», — отметила психолог.

Она добавила, что на проблему могут также указывать физические симптомы без явных причин, например головные боли, спазмы, ощущение кома в горле или проблемы с желудком.

Еще один тревожный сигнал — отсутствие радости даже после долгожданных покупок, достижения целей или отдыха, а также чувство внутренней пустоты, несмотря на постоянную занятость.

Ранее кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала, что часто люди принимают за депрессию симптомы физиологических нарушений. Так, по ее словам, дефицит железа, витамина D и В12 имеют похожие на депрессию симптомы.

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