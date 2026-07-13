Российская мастерица «обогатилась» на 168 рублей и попала под следствие

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Российская мастерица «обогатилась» на 168 рублей и попала под следствие
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В Воронеже мастер по наращиванию ресниц «обогатилась» на 168 рублей и попала под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, она оказалась под следствием из-за превышения лимита дохода от бизнеса по социальному контракту на 52 рубля. Прокуратура потребовала закрыть дело в ее отношении.

Все произошло, когда девушка получила от государства 350 тысяч рублей на кабинет по наращиванию ресниц. После этого правоохранители провели у нее обыск. В результате мастерица провела в изоляторе почти двое суток. Тогда, по данным следствия, доход от бизнеса превысил норму примерно на 52 рубля в месяц. Сумма составила 168 рублей.

Как сообщила ее адвокат, после проверки прокуратура потребовала закрыть дело, потому что фигурантка не имела злого умысла, а отчеты в соцзащиту были предоставлены вовремя. Кроме того, они были подлинными и корректными.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции выявили криминальную схему ухода коммерческой организации от налогообложения, в результате которой ущерб государству составил семь миллиардов рублей.

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