Российская мастерица «обогатилась» на 168 рублей и попала под следствие

В Воронеже мастер по наращиванию ресниц «обогатилась» на 168 рублей и попала под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, она оказалась под следствием из-за превышения лимита дохода от бизнеса по социальному контракту на 52 рубля. Прокуратура потребовала закрыть дело в ее отношении.

Все произошло, когда девушка получила от государства 350 тысяч рублей на кабинет по наращиванию ресниц. После этого правоохранители провели у нее обыск. В результате мастерица провела в изоляторе почти двое суток. Тогда, по данным следствия, доход от бизнеса превысил норму примерно на 52 рубля в месяц. Сумма составила 168 рублей.

Как сообщила ее адвокат, после проверки прокуратура потребовала закрыть дело, потому что фигурантка не имела злого умысла, а отчеты в соцзащиту были предоставлены вовремя. Кроме того, они были подлинными и корректными.

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