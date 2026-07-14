Россиянам рассказали о возможности уйти с работы раньше за счет обеда

Многие сотрудники хотели бы отказаться от обеденного перерыва, чтобы заканчивать рабочий день раньше, однако сделать это без согласия работодателя трудовое законодательство не позволяет, рассказала агентству «Прайм» партнер, руководитель практики трудового права международной консалтинговой компании O2 — STREAM Анастасия Зайцева.

Эксперт пояснил, что время начала и продолжительность обеденного перерыва определяются правилами внутреннего трудового распорядка либо по соглашению между работником и работодателем. Самостоятельно изменить или отменить такой перерыв сотрудник не вправе.

«Таким образом, самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе», — пояснила она.

Чтобы перенести обеденный перерыв на конец рабочего дня, необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору. В противном случае работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудового распорядка. Юрист рекомендует заранее согласовывать любые изменения рабочего графика с руководством.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий опрошенный россиянин (29 процентов) готов оставить офис ради квалифицированной рабочей специальности при условии того, что новое место будет гарантировано работодателем.

Фото pxhere.com.