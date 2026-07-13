В популярной пищевой добавке увидели причину появления кошмаров

У некоторых людей после начала приема магния может измениться сон. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

«[Магний] влияет на процессы, от которых зависит работа нервной системы во сне. Человек может ярче видеть или лучше запоминать сны», — рассказала специалист.

По словам врача, это не означает обязательное появление кошмаров. Яркий сон — не повод для беспокойства, особенно если после пробуждения человек чувствует себя хорошо, не импытывает упадка сил в течение дня. Но если сны начинают вызывать тревогу, после них появляется чувство усталости и трудности с засыпанием, необходимо скорректировать схему приема пищевой добавки.

«При таких реакциях нужно с помощью анализов исключить избыток магния», — посоветовала врач.

Кроме того, важно время суток, в которое принимается препарат. Тем, у кого начали возникать яркие сны, магний не стоит пить непосредственно перед сном.

При этом добавки с магнием иногда помогают при борьбе с бессонницей. Этот минерал успокаивает чрезмерно активные нервы и расслабляет мышцы, что может ускорить засыпание.

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