Россиянам назвали сложные для продажи квартиры

Сложнее всего найти покупателя на квартиры без ремонта, на первом этаже и с рядом других характеристик. Трудные для реализации объекты назвала россиянам руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина, пишет «Прайм».

Спросом также не пользуются варианты с устаревшей планировкой или с неудачным видом из окна. Сложно реализовать и апартаменты, особенно если они покупаются для проживания, добавила риелтор.

«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — уточнила Рябухина.

Однако специалистка считает, что даже проблемный объект можно продать, если установить адекватную цену. При наличии нескольких факторов риска квартира может зависнуть в продаже надолго, но решить это можно снижением стоимости. Риелтор посоветовала владельцам трезво оценить жилье, сделать хорошую презентацию и быть готовыми к торгу.

Ранее россиянам назвали самый опасный способ покупки квартиры. Им оказалось приобретение жилья за наличные. При расчете могут фигурировать фальшивые купюры, покупатель может лишиться всей суммы при нападении, а продавец способен впоследствии заявить, что денег не получал.

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