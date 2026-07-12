В полуфиналах ЧМ впервые в истории сыграют четыре лучшие команды рейтинга ФИФА

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В полуфиналах ЧМ впервые в истории сыграют четыре лучшие команды рейтинга ФИФА
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На чемпионате мира (ЧМ) 2026 года в полуфинал вышли команды, занимающие первые четыре места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такое произошло впервые в истории. Лучшая сборная мира Франция сыграет с занимающей третье место в рейтинге Испанией.

Вторая команда планеты Аргентина встретится с четвертым номером рейтинга Англией.

Французы сыграют с испанцами 14 июля, спустя день аргентинцы встретятся с англичанами. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее была названа самая популярная среди россиян сборная на ЧМ по футболу 2026 года. Наибольшую поддержку получила сборная Аргентины — за ней следят около 22 процентов жителей страны.

Фото pxhere.com.

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