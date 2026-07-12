30 китов из закрытого парка морских животных спасут

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30 китов из закрытого парка морских животных спасут
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Правительство США официально подтвердило, что вывезет 28 белух из закрытого парка морских животных Marineland, который находится в Канаде. Об этом сообщает CBC News.

Представители американских океанариумов пообещали китам высококлассные условия с гарантированным качеством воды и постоянное медицинское обслуживание. Еще двух белух спасет Океанографический центр Валенсии. Он пока ожидает разрешения от властей Испании.

Парк Marineland закрылся в 2024 году на фоне снижения посещаемости и обвинений в жестоком обращении с животными. После разорения на его территории осталось 30 белух.

В октябре 2025 года представители парка заявили, что если правительство Канады не поможет им финансов, им придется расправиться с китами. Министр Джоанна Томпсон парировала эту угрозу, возложив ответственность за ситуацию на сам парк.

Ранее сообщалось, что тушу кита по кличке Тимми, на месяц застрявшего в Балтийском море, доставили на датский остров Анхольт. Его несколько раз удавалось вернуть на глубину, но все тщетно.

Фото pxhere.com.

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