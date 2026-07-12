Названа модная замена скучной летней обуви

Редакторы Who What Wear назвали модную замену классической летней обуви. Подборка трендов опубликована на сайте издания.

По словам обозревателей, текущим летом инфлюэнсеры отказываются от сандалий и босоножек базовых цветов в пользу яркой обуви.

«Скучные модели уходят из гардеробов модниц, теперь они вновь восхваляют яркие цвета», — говорится в материале.

Особенно актуальными оказались «желейные туфли», яркие балетки, сандалии с бисером и цветная обувь на танкетке.

В июне обувь неожиданного цвета стала трендом лета-2026. Выяснилось, что голубые балетки неожиданно стали популярнее классических черных балеток, а также не менее актуальных в текущем сезоне красных вариантов обуви.

Фото pxhere.com.