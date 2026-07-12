Названа модная замена скучной летней обуви

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Названа модная замена скучной летней обуви
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Редакторы Who What Wear назвали модную замену классической летней обуви. Подборка трендов опубликована на сайте издания.

По словам обозревателей, текущим летом инфлюэнсеры отказываются от сандалий и босоножек базовых цветов в пользу яркой обуви.

«Скучные модели уходят из гардеробов модниц, теперь они вновь восхваляют яркие цвета», — говорится в материале.

Особенно актуальными оказались «желейные туфли», яркие балетки, сандалии с бисером и цветная обувь на танкетке.

В июне обувь неожиданного цвета стала трендом лета-2026. Выяснилось, что голубые балетки неожиданно стали популярнее классических черных балеток, а также не менее актуальных в текущем сезоне красных вариантов обуви.

Фото pxhere.com.

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