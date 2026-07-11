Российские невесты стали целью новой мошеннической схемы

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Российские невесты стали целью новой мошеннической схемы
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В России готовящимся выйти замуж девушкам стали приходить письма якобы от «Госуслуг». Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в сообщениях пишут, что запись на регистрацию брака якобы отменена, в конце сообщения находится ссылка на фишинговый сайт.

Что характерно, в письме подробно указано где и когда планировалась запись, вплоть до времени и адреса ЗАГСа.

Это новая мошенническая схема для получения доступа к личным кабинетам граждан ради кражи денег и оформления кредитов на других людей.

Ранее в МВД рассказали еще об одной схеме мошенничества, когда аферисты под видом сотрудников государственных органов просят россиян забрать посылку и задекларировать чужие деньги.

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