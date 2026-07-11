Красный Крест сообщил о выдаче гуманитарной помощи жителям Крыма

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Красный Крест сообщил о выдаче гуманитарной помощи жителям Крыма
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Российский Красный Крест сформировал для Крыма и Севастополя запасы гуманитарной помощи, ее начнут выдавать с 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что в гуманитарные наборы войдут продукты и гигиенические принадлежности. В Севастополе сформирован запас из 600 таких наборов.

Всего в Крыму имеется запас в 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических, также запасено 43 тонны питьевой воды и технические средства для реабилитации, например, инвалидные коляски, трости, костыли. Для Севастополя будет закуплена водоочистительная установка.

Гуманитарные наборы предназначаются для инвалидов I и II групп, переселенцев 2025-2026 годов, а также для граждан в трудной жизненной ситуации.

Крым регулярно оказывается целью беспилотников ВСУ. Так, 9 июля жертвой атаки стал житель Джанкоя. Кроме того, ударам подвергаются энергообъекты полуострова.

Источник фото - pxhere.com.

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