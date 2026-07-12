Названа оптимальная длительность отпуска для восстановления сил после трудовых будней

Оптимальная длительность отпуска, которая позволит восстановить силы после трудовых будней, составляет как минимум 12 дней, заявила психолог Софья Сулим. Об этом она рассказала в беседе с изданием Regnum.

Как пояснила Сулим, человеку обычно требуется около пяти дней, чтобы переключиться с одной деятельности на другую и войти в контекст отдыха. Потом еще нужно определенное время, чтобы психика успокоилась, а организм восстановился, отметила она.

«Короткий отпуск не дает эффекта, человеку важно настроиться. 12-15 дней — идеальный формат», — подчеркнула специалистка.

При этом в конце отпуска необходимо начать подготовку к сложным рабочим задачам, а не резко приступать к ним. «Нужно составить простой план: что я буду делать, как продлю себе ощущение отпуска», — добавила Сулим.

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