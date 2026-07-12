Названа оптимальная длительность отпуска для восстановления сил после трудовых будней

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Названа оптимальная длительность отпуска для восстановления сил после трудовых будней
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Оптимальная длительность отпуска, которая позволит восстановить силы после трудовых будней, составляет как минимум 12 дней, заявила психолог Софья Сулим. Об этом она рассказала в беседе с изданием Regnum.

Как пояснила Сулим, человеку обычно требуется около пяти дней, чтобы переключиться с одной деятельности на другую и войти в контекст отдыха. Потом еще нужно определенное время, чтобы психика успокоилась, а организм восстановился, отметила она.

«Короткий отпуск не дает эффекта, человеку важно настроиться. 12-15 дней — идеальный формат», — подчеркнула специалистка.

При этом в конце отпуска необходимо начать подготовку к сложным рабочим задачам, а не резко приступать к ним. «Нужно составить простой план: что я буду делать, как продлю себе ощущение отпуска», — добавила Сулим.

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