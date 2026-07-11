Россиянам рассказали о доступных для провоза только в багаже лекарствах

При авиаперелетах шприцы, ручки для инъекций и аналогичные приспособления можно провозить только в багаже. Об этом рассказал в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.

«Но если они потребуются во время перелета (например, надо сделать укол по часам), разрешат взять в ручную кладь, но надо заранее предъявить их на контроле и объяснить ситуацию, а также в некоторых случаях предоставить документ от врача», - заявил эксперт.

Обычные же лекарства можно провозить как в ручной клади, так и в багаже без специальных разрешений. В некоторых случаях позволяют взять с собой в салон самолета лекарства в количестве даже сверх установленных норм без дополнительной платы, если именно это количество пассажиру будет необходимо во время полета.

С лекарствами в жидкой форме (сиропы, мази, кремы, растворы) действует общее правило для всех жидкостей в салоне: каждая емкость должна быть не больше 100 мл, а суммарно - не более одного литра.

«Исключение - препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета: их можно взять в объеме больше 100 мл, но на досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость в них», - предупредил эксперт.

Ранее россиянам назвали шесть опасных сочетаний продуктов и лекарств. Так, пациентов призвали соблюдать интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние ухудшают всасывание антибактериальных препаратов. Кроме того, плохо взаимодействуют друг с другом темно-зеленые овощи и антикоагулянты.