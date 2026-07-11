Названы шесть опасных сочетаний продуктов и лекарств

В стране и мире

Названы шесть опасных сочетаний продуктов и лекарств
Печать
Max

Фармацевт Линкольн Кардосо предупредил, что некоторые продукты могут изменить метаболизм, всасывание и действие лекарств. Шесть опасных сочетаний он назвал в разговоре с изданием Terra.

Прежде всего Кардосо призвал соблюдать интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние ухудшают всасывание антибактериальных препаратов. Также не стоит пить кофе вместе со стимулирующими и противотревожными препаратами, подчеркнул он.

Кроме того, плохо взаимодействуют друг с другом темно-зеленые овощи и антикоагулянты, продолжил специалист.

Грейпфрутовый сок он посоветовал не пить вместе с лекарствами для снижения показателей артериального давления и холестерина в крови. Продукты с высоким содержанием жиров несовместимы с медикаментами в целом. То же самое касается и спиртных напитков, дополнил Кардосо.

Ранее провизор Наталья Тимохина объяснила, как правильно принимать лекарства, чтобы не было проблем со здоровьем. Так, она порекомендовала запивать их только негазированной водой.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лекарство продукт врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!