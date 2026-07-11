Абитуриентам перечислили топ ошибок при подаче документов в вузы

В топ ошибок абитуриентов при подаче документов на поступление в вузы входят невнимательность, спешка, а также отказ от запасных вариантов. Об этом в беседе с KP.RU рассказала сопроводитель при поступлении в вузы, юрист в сфере образования и автор блога «Профориентация и образование» Елена Крылова.

Так, в первую очередь при подаче документов с помощью портала Госуслуг нужно обратить внимание на то, что адрес электронной почты должен иметь российский домен с окончанием .ru, а не международный (такую вузы не принимают). Кроме того, посоветовала эксперт, важно удостовериться, что ваши документы приемная комиссия получила. Списки подавших заявки обычно публикуют на сайтах вузов — найдите там себя и проверьте, корректно ли внесены баллы (ЕГЭ и дополнительные). Еще раз проверить все эти данные абитуриентам порекомендовали ближе к 25 июля - это последний день приема документов. Поступающим посоветовали каждый день проверять электронную почту и уведомления с портала госуслуг, чтобы не пропустить важную информацию.

Торопиться с подачей документов, считает Крылова, нет смысла. Неважно, подадите вы документы в первые дни приемной кампании или в последний. Выгоднее дождаться, когда на Госуслуги загрузятся все документы, включая результаты последних ЕГЭ и аттестат. Затем прикинуть свои шансы, изучив баллы поступивших на интересующие направления в прошлом году и исходя из этого обдумать стратегию поступления, после чего уже подавать документы.

Кроме того, важно оставлять себе запасные варианты. Разумнее выбирать варианты по принципу перестраховки основного, включать и не самые желаемые, и не самые популярные вузы. Абитуриентам посоветовали пользоваться своими возможностями по максимуму - подавать документы во все пять вузов, ведь это максимально возможное количество учебных заведений, в которое можно подать документы.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года изменились правила приема на целевые места в высшие учебные заведения. Теперь заключить договор о целевом обучении могут только абитуриенты, имеющие гражданство Российской Федерации. Кроме того, с текущего года при расторжении договора в одностороннем порядке студент будет либо отчислен, либо переведен на платное обучение.