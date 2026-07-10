Россиян призвали не менять работу без необходимости

Следующий год будет тяжелым для российского рынка труда, гражданам лучше не менять работу без необходимости в обозримом будущем, посоветовал владелец кадрового агентства Илья Варакин. Его слова приводит «Радио КП».

Нынешнее охлаждение на рынке труда эксперт связал в первую очередь с высокой стоимостью заемных средств. На этом фоне многие компании стали замораживать проекты и отказываться от части дополнительных затрат. Оптимизация штата стала одним из выходов из кризисной ситуации, пояснил Варакин.

С учетом этого россиянам по возможности лучше не искать новое место труда, даже если хочется чего-то нового. Новых вакансий становится все меньше, а оценка эффективности новичков - все жестче.

«Лучше не рисковать, лучше не менять место работы просто потому, что надоело, а стараться этот год продержаться», - констатировал Варакин.

Ранее схожий совет россиянам дал бизнес-аналитик Дмитрий Трепольский. В сложившихся на внутреннем рынке труда реалиях переход в другую компанию вовсе не означает автоматической прибавки к зарплате, пояснил он. Для офисных сотрудников, отметил эксперт, более перспективной стратегией станет развитие внутри компании.

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