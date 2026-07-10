Россиянам назвали признаки опасной головной боли

Врач-невролог Оксана Алексеева рассказала, какие признаки головной боли считаются опасными и на какие заболевания они могут указывать. Мнение специалиста опубликовала «Вечерняя Москва».

Невролог назвала тревожным признаком ситуации, когда головная боль становится ежедневной или резко меняет свой характер. По ее словам, это может быть связано с чрезмерным приемом обезболивающих, недиагностированной мигренью, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также тревогой и депрессией.

Врач отметила, что регулярное использование анальгетиков может привести к так называемой «рикошетной» боли, когда организм начинает сильнее реагировать на болевые сигналы.

Опасными признаками Алексеева назвала также внезапную очень сильную боль, появление слабости в конечностях, нарушения речи или зрения, спутанность сознания, возникновение боли после травмы, и боль с высокой температурой или сыпью.

«Даже один из этих симптомов - повод для срочного обращения к врачу», - подчеркнула невролог.

Кроме того, насторожить должны головные боли, которые беспокоят чаще 15 дней в месяц на протяжении трех месяцев, будят по ночам, усиливаются по утрам или впервые появились после 50 лет. Врач добавила, что такие симптомы нельзя игнорировать или пытаться лечить только обезболивающими препаратами.

Ранее врачи рассказали, что головная боль может быть одним из симптомов рака мозга. Они уточнили, что заподозрить злокачественную опухоль можно, если боль постоянная и со временем нарастает.